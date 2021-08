Pallacanestro Solofra, Luca D'Urso nuovo responsabile minibasket Il tecnico: "Contento di continuare ancora a far parte di questo team"

Riparte l'attività di base e la Pallacanestro Solofra ha ufficializzato il nuovo responsabile tecnico minibasket e istruttore di aquilotti ed esordienti. La carica sarà ricoperta da Luca D'Urso. Istruttore di minibasket, con qualifica di mental coach, ecco le prime sensazioni dopo la nomina nello staff del club conciario: "Sono molto contento di continuare ancora a far parte di questo team e gratificato della fiducia riposta in me da parte della società, che cercherò di ripagare crescendo sempre più insieme, con l'obiettivo principale di far crescere sia sportivamente che soprattutto umanamente i nostri giovani cestisti, quest'anno investendo ancor più in figure qualificate e professionali". Grande attesa per le prossime ufficializzazioni in casa Pallacanestro Solofra.

Foto: pagina ufficiale Facebook Asd Pallacanestro Solofra