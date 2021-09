Calendario Serie A Futsal, Angelini: "Dimostreremo quello che sappiamo fare" Le dichiarazioni del tecnico verdeazzurro in merito al cammino degli irpini

Il campionato di Serie A di futsal 2021/22 è alle porte. Il calendario della 38esima edizione è stato ufficializzato in mattinata e, ad aprire la stagione sportiva della Sandro Abate c’è il match con la neopromossa Olimpus Roma.

Esordio anche sulla panchina vedeazzurra per il tecnico Gianfranco Angelini, che scandisce l’attesa per la prima giornata di campionato: “Un debutto importante contro l'Olimpus Roma, avversario non facile perchè è una squadra allestita per vincere il campionato non deve distrarci il fatto che sia una squadra neopromossa in Serie A. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, quali sono i nostri obiettivi e francamente non ho preferenze su un'avversaria piuttosto che un'altra perchè prima o poi dobbiamo affrontarle tutte e in tutte le gare dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare”