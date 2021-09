Maxislalom Roccadaspide, Guarino vince nella classe 2000 ADB Ottima prestazione per il pilota eclanese nella prova valida per il campionato italiano ACI Sport

Giannico Guarino si è imposto nel maxislalom "Città di Roccadaspide" - memorial "D'Angelo - Peduto", prova valida per il campionato italiano ACI Sport nella categoria 2000 ADB. Il pilota di Mirabella Eclano ha vinto la gara della sua classe con un ottimo tempo su Clio Williams. Secondo posto per Francesco Sorrento su Clio N 2000. "Sono l'unico portacolori del mio paese con un piccolo team che nasce per la passione per lo sport. - spiega Guarino - Con tante difficoltà e tanta voglia di vincere siamo arrivati a questi livelli, a vincere la categoria 2000 ADB con un primo posto di classe e di gruppo". La prestazione ottenuta a Roccadaspide arriva al termine di una stagione molto importante. "Ho partecipato a varie gare quest'anno in cui ho ottenuto sempre piazzamenti disputando campionati in gare titolate", aggiunge il pilota eclanese, già pronto a nuove sfide.