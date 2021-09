Slalom automobilistico, appuntamento a Salza Irpina il prossimo 19 settembre Tutto pronto per la prima edizione del memorial Giuseppe Marinelli: info e dettagli

Scatta il conto alla rovescia in vista della prima edizione del memorial Giuseppe Marinelli, organizzato dall'U.S. Acli Benevento e dall'ASD Scuderia Testa Corse in collaborazione con l'ASD Salza Irpina 1999. Aumentano i giri dei motori in vista dello slalom automobilistico Salita Malepasso Città di Salza Irpina (Avellino) patrocinato dalla Provincia di Avellino e del Comune di Salza Irpina. L'appuntamento è fissato a domenica 19 settembre mentre le iscrizioni per la gara termineranno il prossimo mercoledì 15 settembre (per info è possibile contattare il direttore Domenico Testa, al 3382606914, o il promotore Carmine D'Onofrio al 3394833247). Il programma della giornata dedicata alle quattro ruote, è così articolato: dalle 7 alle 10 verifiche sportive e tecniche presso piazza Michele Capozzi; alle 10,30, circa, spazio alla ricognizione; alle 12, circa, la prima prova; alle 14, circa, la seconda; alle 16, circa, la terza e ultima. Un evento da non perdere per gli appassionati di automobilismo.