Torball, Avellino parteciperà al torneo internazionale Valcalepio Girone B per gli irpini con Bergamo B, Innsbruck, Bolzano e Teramo

Dopo il successo in Serie A la nuova realtà campana di torball aprirà la nuova stagione sportiva con la partecipazione al torneo internazionale di Valcalepio. La manifestazione conferma l'impegno degli atleti ipo e non vedenti irpini, che proseguono nell'attività agonistica di rilievo contribuendo alla divulgazione non solo di messaggi esclusivamente sportivi, ma anche culturali. La squadra avellinese affronterà nove team provenienti da tutta Italia e non solo e avrà l'onore di sfidare anche la nazionale italiana di torball. La formazione irpina, che sarà guidata dal capitano, Giuseppe Vitale, punta a strappare un buon risultato, utile per la preparazione al campionato di Serie A, il cui inizio è ormai prossimo.

Torneo Internazionale Valcalepio

Girone A: Bergamo A, Monza Brianza, Torino, Trento

Girone B: Bergamo B, Avellino, Innsbruck, Bolzano e Teramo

Foto: pagina ufficiale Facebook FISPIC