Del Fes, Robustelli: "Non siamo questi, testa al campionato" Il coach: "Dobbiamo completare il roster e giocare tanti minuti prima dell'esordio in campionato"

"Purtroppo dobbiamo commentare una sconfitta. Abbiamo giocato contro una corazzata come Rieti, che ha sicuramente un obiettivo chiaro: vincere una coppa e il campionato. È un momento particolare della stagione. Abbiamo ancora un po' da scioglierci dopo i carichi di lavoro e sappiamo di non essere questi". Ecco il commento del coach della Del Fes Avellino, Rodolfo Robustelli, dopo il ko rimediato al PalaSojourner di Rieti con la Real Sebastiani (81-47): "Non siamo stati brillanti. Ci sono state delle cose positive, soprattutto nel primo quarto, ma anche nell'ultimo. - ha aggiunto Robustelli - Ho visto le cose che non vanno bene, che vanno sistemate per il gruppo in futuro, nella parte centrale della gara. Dobbiamo riuscire a chiudere il roster. Abbiamo una mancanza importante, Nonostante questo, c'è qualcosa di positivo da poter prendere. Adesso abbiamo bisogno di giocare il più possibile con diverse amichevoli per prepararci al campionato e vogliamo farci trovare pronti per l'esordio in regular season". La Del Fes debutterà in campionato il prossimo 3 ottobre: trasferta a Reggio Calabria per sfidare la Viola.