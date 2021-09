SLZ Solofra, ecco i primi nomi del nuovo roster Il club conciario è pronto alla nuova stagione da vivere in Serie D regionale

La SLZ Solofra ha svelato i primi profili del roster 2021/2022 che parteciperà al campionato di Serie D regionale di Pallacanestro. Il club conciario sta presentando i giocatori con la piazza cittadina, "orgoglio e simbolo" per la realtà, alle spalle del cestista. Riconferma per Luca Coppola, "che da anni è in gialloblù ma che è carico come non mai per questa nuova stagione": così la SLZ Solofra ha annunciato il rinnovo con il giocatore avellinese. Resta nel team anche Nicolò Grieco. "Il classe '98 è stato autore di 352 punti nell'ultima stagione completa della S.L.Z. quella del 18/19". Il primo nome nuovo è quello di Michele Esposito, "da anni un talento cristallino del basket solofrano, e siamo certi che quest'anno sarà l'uomo in più per la S.L.Z.". Giorno dopo giorno, il club presenterà tutto il roster e lo staff tecnico nella ripartenza verso il torneo di Serie D.

Foto: pagina ufficiale Facebook SLZ Basket Solofra