Sandro Abate, un altro pari in amichevole: 1-1 contro Fortitudo Pomezia Capitan Abate: "Ancora poca lucidità, ma stiamo lavorando forte"

Secondo pareggio in tre amichevoli per la Sandro Abate. I verdeazzurri, dopo il 4-4 contro il Benevento 5, chiude sull’1-1 il test contro la Fortitudo Pomezia 1956. A segno, al PalaDelMauro, Dalcin e Tiago Lemos. Testa al prossimo allenamento congiunto, in programma sabato, al PalaTarquini, contro la Ciampino Aniene. Ancora indefinito il fischio d’inizio.

Il commento del capitano Massimo Abate: “Stiamo lavorano forte, essendoci nuovi compagni stiamo iniziando a conoscerci. Oggi c’è stata una buona prestazione, di fatto però non abbiamo brillantezza per andare a concludere. Siamo appannati nelle decisioni. Non riusciamo ad essere ancora lucidi, ma tutto sommato sono soddisfatto. Si è vista una buona identità di squadra e abbiamo prodotto un buon gioco”.

Il commento di mister Gianfranco Angelini: “Abbiamo creato tanto, siamo in lavorazione. Ci alleniamo tutti i giorni in otto, Danicic e Gutierrez non si sono ancora mai allenati con noi. Facciamo grandissimi primi tempi, nei secondi caliamo. Siamo poco lucidi sotto porta. Di cattiveria ne abbiamo messa, forse, troppa. Sui contatti siamo troppo duri. Bisogna capire la gestione dei falli, altrimenti diventa dura. Non possiamo concedere falli ingenui”.