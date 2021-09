Campo Coni e PalaDelMauro, il ritorno delle società nelle strutture L'obiettivo posto dal sindaco dopo i mesi da hub vaccinali per i due impianti

"Dobbiamo riconsegnare le nostre due strutture sportive alla società": così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha commentato la prospettiva definita per il Campo Scuola Coni e per il Palazzetto dello Sport Giacomo Del Mauro. I due impianti sportivi sono stati utilizzati come hub vaccinali, ma ora l'obiettivo del primo cittadino e della giunta comunale è quello del ritorno alla normalità che passa anche per la riconsegna della tendostruttura di via Tagliamento e del palasport di contrada Zoccolari alle società sportive.

Già da alcune settimane il PalaDelMauro ha garantito la ripresa degli allenamenti per la Sandro Abate Avellino (Serie A maschile di calcio a cinque) e per la Del Fes Avellino (Serie B maschile di pallacanestro). Ingresso lato tribuna Montevergine per i due club con il lato tribuna Terminio, anche terminal bus, utilizzato per l'hub vaccinale, che concluderà la sua attività con l'avvio ufficiale della stagione per Sandro Abate e Del Fes. Al Campo Coni torneranno le altre attività sportive con il playground, il campetto di pallacanestro, esterno alla tendostruttura, che necessita di un restyling dopo i mesi di lockdown.