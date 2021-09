Sandro Abate, ecco Gutierrez: "Sono qui per dare il massimo" Arrivato il pivot colombiano. Vestirà la maglia numero 19

La Sandro Abate dà il benvenuto a Richar Gutierrez. Il pivot, di cui è stato ufficializzato l’acquisto lo scorso 23 agosto dalla società verdeazzura, è ora a disposizione di mister Angelini. Il colombiano, ex Sportivo Bocca de Ecuador, potrà prendere parte all’allenamento congiunto in programma oggi, al PalaDelMauro, contro il Napoli Futsal. Fischio d’inizio alle ore 14,30. Il pivot vestirà la maglia numero 19.

“Sono molto contento di essere in questa grande squadra. Sono venuto per dare tutto e per vincere il campionato. La Serie A è molto forte a livello mondiale, faremo tutto il possibile per centrare i nostri obiettivi. Le mie caratteristiche? Sono un pivot a cui piace fare assist e gol”.