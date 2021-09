Avellino, attesa strutture: sabato il Cus giocherà al PalaDelMauro Tiene banco anche la questione palestre scolastiche per le società sportive

Dopo l'utilizzo per gli hub vaccinali il PalaDelMauro e la tendostruttura del Campo Coni saranno utilizzati esclusivamente per le attività sportive. Il campo da gioco di via Tagliamento è in fase di pulizia. In queste ore sono in corso gli interventi utili per consentire quanto prima il ritorno delle società sportive nella tendostruttura. Il Cus Avellino, partecipante al campionato di Serie C1 maschile di calcio a 5, vincente sul campo dello Scafati Santa Maria (4-5) nell'esordio stagionale, ospiterà il Futsal Guadagno Pack nella giornata di sabato. Il match si giocherà al PalaDelMauro in attesa del PalaConi. Nel frattempo, tiene banco anche la questione relative all'utilizzo delle palestre scolastiche. Mancano i nulla osta per il ritorno delle società sui campi da gioco e negli spogliatoi dei plessi comunali e provinciali. Il PalaDelMauro ospiterà le gare casalinghe dell'ASD Del Fes Avellino, partecipante al torneo di Serie B di pallacanestro maschile, e dell'ASD Sandro Abate Five Soccer, squadra d'elite della Serie A di calcio a 5 maschile.