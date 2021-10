Sandro Abate – Olimpus Roma, Dalcin: "Servirà costanza" Le dichiarazioni dell’universale alla sua seconda stagione con la maglia irpina

È tornata la Serie A di futsal e la Sandro Abate taglia i nastri per la 38esima edizione. I verdeazzurri apriranno le danze con il match contro l’Olimpus Roma, in programma domani, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 20,30.

Dopo le dichiarazioni di mister Angelini, c’è l’universale Dalcin: “Sarà una stagione insidiosa, il campionato è molto equilibrato, ma tutti partiamo da zero. Siamo consapevoli delle nostre forze e possiamo dire la nostra sul campo. Dimostreremo di essere un gruppo forte e coeso. Siamo una famiglia, cerchiamo di aiutarci sempre, nelle varie fasi del gioco. Siamo tranquilli e sappiamo di dover agire step by step per raggiungere i nostri obiettivi. Ciò che ci serve sarà sicuramente la costanza. Bisogna essere compatti in tutti i match e questo comporterà la nostra crescita. Le amichevoli ci hanno portato ad un buon livello, ci siamo misurati con squadre di grande spessore quindi si può dire che siamo pronti per questo campionato. Mister Angelini? È un coach di carattere, ci trasmette tanto in allenamento. Io mi metto a disposizione, spero ci siano vittorie più che reti segnate da me. La forza non è sui singoli ma sul gruppo”.