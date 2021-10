Sandro Abate, buona la prima: 5-4 contro l'Olimpus Roma I verdeazzurri rischiano la beffa nel finale: la decide Dalcin a un secondo dal triplice fischio

Esordio vincente per la Sandro Abate nella stagione 2021/22. I verdeazzurri si impongono per 5-4 al PalaDelMauro contro l’Olimpus Roma nella gara valida per la prima giornata nel campionato di Serie A. Gli irpini lottano fino al suono della sirena e conquistano i primi tre punti di una lunga cavalcata. A segnare la prima rete di questa stagione sportiva è il neo-acquisto dei verdeazzurri Pazetti. A segno, per la Sandro Abate, anche Ramon, Gutierrez, Lolo Suazo e Dalcin. Per gli ospiti, invece, doppietta di Chimanguinho e reti di Bagatini e Dimas. Appuntamento a martedì per la gara contro la Todis Lido di Ostia. Start alle 15.

Primo tempo - Prima frazione di gioco esplosiva al PalaDelMauro, con vari botta e risposta tra le compagini. La prima opportunità è dei padroni di casa, con una punizione da posizione ravvicinata, di cui, però non riescono ad approfittare. Rapida la reazione della squadra capitolina con l’ex Douglas Nicolodi, che risponde all’assist di Jorginho con un tiro che termina sul fondo. Ancora un’opportunità per gli ospiti, questa volta con l’ex Bagatini, che calcia da palla inattiva, ma Thiago Perez non si lascia sorprendere. A sbloccarla ci pensa la Sandro Abate: dopo 6 minuti e 45 secondi è Pazetti, su calcio d’angolo, a trovare la rete dell’1-0. Dopo qualche tentativo da parte dell’Olimpus Roma, i ragazzi di mister D’Orto riescono a pareggiare i conti. È Chimanguinho di testa, su assist lungo del portiere, a firmare l’1-1. Il ritmo resta elevato e i verdeazzurri si riportano in vantaggio con un destro improvviso di Ramon. La compagine capitolina non ha intenzione di fermarsi ed è proprio Nicolodi a servire Bagatini per il 2-2. A 2 minuti e 30 dal termine della prima frazione, la Sandro Abate riparte in transizione offensiva e Gutierrez firma il parziale di 3-2.

Secondo tempo – Seconda frazione di gioco ad alta intensità. La Sandro Abate vuole conquistare a tutti i costi i primi tre punti e, con Lolo Suazo, si porta in doppio vantaggio sull’Olimpus Roma. È 4-2 a 5 minuti e 30 secondi dall’inizio del secondo tempo. In campo comincia a salire la tensione e la compagine romana schiera Dimas nel ruolo di portiere di movimento. Girandola di emozioni al PalaDelMauro negli ultimi 5 minuti di gioco: è proprio Dimas ad accorciare le distanze e firmare il 4-3. La Sandro Abate rischia a 71 secondi dal triplice fischio con il gol del pareggio di Chimanguinho, ma i verdeazzurri non si lasciano beffare e con Dalcin trovano la quinta rete decisiva sul filo della sirena. Termina sul risultato finale di 5-4 la prima gara della stagione 2021/22.

Il tabellino.

Marcatori: pt 6’45” Pazetti, 12’ Chimanguinho, 14’30” Ramon, 15’ Bagatini, 17’30” Gutierrez; st 5’30” Lolo Suazo, 15’ Dimas, 18’50” Chimanguinho, 19’59” Dalcin.

Sandro Abate: Thiago Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Rizzo, Petrillo, De Luca, Santoro, Ramon, Gutierrez, Pazetti, Danicic, Lolo Suazo. All.: Gianfranco Angelini.

Olimpus Roma: Tondi, Jorginho, Nicolodi, Dimas, Schininà, Giammarile, Ducci, Pizzoli, Achilli, Chimanguinho, Guedes, Bagatini, Grippi, Di Eugenio. All.: Daniele D’Orto.

Note: Ammoniti: Suazo, Di Eugenio, Bagatini, Guedes, Dalcin, Danicic, Schininà, Chimanguinho, Jorginho.

Arbitri: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala), Gennaro Cefalà (Lamezia Terme). Crono: Antonio Marino (Agropoli)