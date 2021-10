Sandro Abate, Angelini: "Non si poteva immaginare esordio migliore" Il commento del tecnico verdeazzurro al termine della gara contro l’Olimpus Roma

Sandro Abate – Olimpus Roma 5-4, il commento del tecnico Gianfranco Angelini: “È stata una partita incredibile, non si poteva immaginare esordio migliore di questo. Il futsal ci fa vivere tante emozioni, vai dalle stelle alle stalle in un secondo. Sono soddisfatto, i ragazzi oggi sono stati fantastici. Hanno avuto la giusta intensità, hanno lavorato tanto e alla fine si sono andati a prendere i tre punti. Ci hanno creduto fino al suono della sirena. Gutierrez? È un pivot vero. Per un tecnico vedere come si sacrifica in difesa è qualcosa di grande. Ma oggi tutti sono stati grandiosi, per battere l’Olimpus Roma bisogna avere tutti i giocatori al 100 per cento”.