Del Fes - Cassino 77-72, Robustelli: "Vittoria importante per tutti" Il coach della squadra irpina: "È stato bellissimo poter tornare da protagonisti al PalaDelMauro"

"Era la prima in casa di questo nuovo corso. Ci tenevamo a vincerla e ci siamo riusciti anche in modo particolare". Così coach Rodolfo Robustelli ha commentato la vittoria della sua Del Fes Avellino contro la BPC Virtus Cassino (77-72): "Abbiamo attraversato tante difficoltà legate alla fisicità di Cassino, alle loro soluzioni difensive presentate nei quaranta minuti. - ha spiegato il coach della Del Fes - All'inizio siamo riusciti a ribaltare tutto a nostro favore, riuscendo a muovere molto bene la palla. Poi, loro sono riusciti a intasare gli spazi. Ci hanno messo molto in difficoltà soprattutto nel terzo quarto, ma anche su cose che non possiamo controllare, che va oltre la nostra competenza, ovvero sulla direzione arbitrale, ma siamo riusciti comunque a fare una buona partita con una buona reazione. Nell'ultima frazione abbiamo realizzato 28 punti per tornare avanti. Siamo stati bravi nel finale a gestire questo piccolo vantaggio che siamo costruiti".

Il pubblico - "È stato bellissimo poter tornare da protagonisti al PalaDelMauro davanti al nostro pubblico e sicuramente giocare con il pubblico è tutta un'altra storia per noi. - ha aggiunto Robustelli - Oggi sicuramente è una data importante: rappresenta la prima vittoria di questa nuova società, che spera di appassionare e di riportare la pallacanestro avellinese ai suoi livelli. Un passo alla volta si proverà a coinvolgere quanti più cuori è possibile. Noi ce la mettiamo tutta".