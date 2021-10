Sandro Abate, Angelini: "Ostia avversario ostico, ma vogliamo i tre punti" Le dichiarazioni del tecnico irpino alla vigilia del match contro la Todis Lido di Ostia

La Sandro Abate torna subito in campo per la seconda giornata nel campionato di Serie A. I verdeazzurri, dopo la vittoria all’esordio contro l’Olimpus Roma, si apprestano ad affrontare la Todis Lido di Ostia, ex squadra sia del tecnico Angelini, sia del laterale Pazetti . Il match è in programma domani, al PalaTorrino, con fischio d’inizio alle 15.

A scandire l’attesa per la gara è proprio il coach romano: “La Todis Lido di Ostia fa la sua forza in organizzazione e intensità, conosco bene sia i ragazzi, sia il mister. È un avversario ostico, danno anima e corpo nei match, sono molto compatti. Cercano sempre di rimanere su ogni pallone, ma noi risponderemo ad ogni colpo per conquistare i tre punti. Sarà una partita complicata. Indubbiamente sono emozionato, con loro è stato un anno fantastico. Abbiamo stretto un legame, ci sentiamo quasi tutti i giorni. Sarò sempre il loro primo tifoso, tranne in queste due gare in cui giocheremo da avversari. Sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo qui alla Sandro Abate”.