La Sandro Abate cala il poker: 1-4 sul Lido d'Ostia Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Angelini

La Sandro Abate vola e conquista la seconda vittoria consecutiva. I verdeazzurri, reduci dalla vittoria all’esordio contro l’Olimpus Roma (5-4), conquistano i tre punti anche contro la Todis Lido di Ostia. La gara, valida per la seconda giornata nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 1-4 al PalaTorrino. Per gli irpini a segno Ramon, Ugherani, Lolo Suazo e Bizjak; di Cutrupi l’unica rete dei biancoblù. Per Abate e compagni, all’orizzonte c’è la terza gara in sette giorni: appuntamento a venerdì, al PalaDelMauro, contro l’L84. Fischio d’inizio alle 20,30.

Primo tempo - Buon avvio dei padroni di casa, che si rendono subito pericolosi da palla inattiva con Poletto che, su assist di Esposito, tenta di firmare la prima rete del match: è Bizjak a salvare il risultato sulla linea della porta. A sbloccare la gara, però, è la Sandro Abate, con Ramon che tutto solo salta gli avversari e insacca la rete dello 0-1. Con una Todis Lido di Ostia in difficoltà, i ragazzi di mister Angelini sfiorano più volte la rete del raddoppio. Al PalaTorrino, finale della prima frazione di gioco scoppiettante. La squadra di mister Grassi esaurisce il bonus falli regalando un tiro libero alla Sandro Abate. Dal dischetto c’è Lolo Suazo, di cui il tiro viene respinto da Alessio Gattarelli. Dopo 20 secondi è la squadra di casa a conquistare un rigore con un fallo di Thiago Perez. Ci prova Poletto, ma il legno gli vieta il gol del pareggio. Termina sul parziale di 0-1.

Secondo tempo – La Todis Lido di Ostia parte con il piede sull’acceleratore con Cutrupi che, al secondo minuto della seconda frazione di gioco, colpisce la traversa. Ad avere la meglio è una travolgente Sandro Abate che trova il doppio vantaggio con un tap-in vincente di Ugherani. Il terzo gol non si fa attendere e porta la firma del mancino di Lolo Suazo. Il risultato è sullo 0-3 a 15 minuti dal termine. I biancoblù provano ad accorciare le distanze, ma Thiago Perez abbassa la saracinesca in molteplici occasioni. Mister Grassi tenta il tutto per tutto con Cutrupi nel ruolo di portiere di movimento, ma non riceve i risultati sperati. A un secondo dal triplice fischio Bizjak, a porta vuota, mette un’ipoteca sui tre punti. Termina sul finale di 1-4 al PalaTorrino.

Il tabellino.

Todis Lido di Ostia – Sandro Abate 1-4

Marcatori: pt 3’37” Ramon; st 2’19” Ugherani, 5’05” Lolo Suazo, 13’18” Cutrupi, 19’59” Bizjak.

Todis Lido di Ostia: Di Ponto, Esposito, Sanchez, Navarro, Poletto, D. Gattarelli, Mentasti, Cutrupi, Regini, Barra, Colasanti, A. Gattarelli. All.: Grassi.

Sandro Abate: Thiago Perez, Ugherani, Abate, Bizjak, Avellino, Rizzo, Petrillo, De Luca, Santoro, Ramon, Richar, Pazetti, Danicic, Suazo, Rizzo. All.: Angelini.

Note: Ammoniti: Barra, Esposito, Cutrupi.

Arbitri: Davide De Ninno (Varese), Vincenzo Cannistrà (Catanzaro). Crono: Alessandra Carradori (Roma 1).