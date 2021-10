Sandro Abate, Angelini: "Contento per la vittoria, ma c'è ancora da lavorare" Le dichiarazioni del tecnico verdeazzurro dopo la vittoria contro la Todis Lido di Ostia

Todis Lido di Ostia – Sandro Abate 1-4, il commento di mister Angelini: “Abbiamo giocato un grande primo tempo, nel secondo invece abbiamo concesso troppo e non abbiamo difeso bene. Dobbiamo trovare ancora dei giusti meccanismi nella fase di non possesso, ma i ragazzi hanno svolto un buon lavoro. Hanno corso per conquistare i tre punti. I miei complimenti alla Todis Lido di Ostia sull’organizzazione tattica, giocano con tanta intensità. Noi intanto restiamo con i piedi per terra. Testa a venerdì contro l’L84”.