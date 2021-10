Sandro Abate, Thiago Perez: "Vittoria importante, siamo sulla giusta strada" Le dichiarazioni dell’estremo difensore verdeazzurro dopo la vittoria contro la Todis Lido di Ostia

Todis Lido di Ostia – Sandro Abate 1-4, il commento del portiere Thiago Perez: “Contro la Todis Lido di Ostia è stata una vittoria importante. Siamo sulla strada giusta, abbiamo capito su cosa lavorare per migliorare il nostro percorso di crescita. Queste vittorie con due squadre completamente diverse portano entusiasmo, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Siamo solo all’inizio di un campionato difficile in cui se abbassi la guardia non fai punti”.