Sandro Abate, Lolo Suazo: "Con umiltà e lavoro possiamo sognare" Così il laterale offensivo in occasione del match di domani contro l'L84

Dopo due vittorie in due giornate, la Sandro Abate va a caccia del terzo successo consecutivo. Il quintetto irpino si appresta a scendere in campo, domani, per affrontare la neo-promossa L84 dell’ex Jonas Pinto Junior. Il calcio d’inizio per il match valido per la terza giornata nel campionato di Serie A, è fissato alle 20,30. La compagine torinese, anche se il risultato del match contro l’Opificio 4.0 CMB Matera non è stato ancora omologato, è reduce dalla sconfitta contro l’Olimpus Roma (3-1).

A presentare la sfida di domani, dopo mister Angelini e Ramon, c’è Lolo Suazo: “Queste due vittorie sono i risultati di un buon lavoro durante gli allenamenti. Contro l’Olimpus Roma sapevamo fosse una gara difficile, loro erano un po’ più favoriti di noi. Alla fine abbiamo meritato di vincere, ma non dobbiamo sottovalutare nessuno. Credo sia il campionato più difficile degli ultimi sei anni. La Sandro Abate è una grande società, quest’anno ho trovato un bel gruppo e anche un bel rapporto tra allenatore e giocatori. Da questo possiamo fare grandi cose. Se saremo una famiglia i risultati verranno da soli. Ora testa alla gara di domani, dobbiamo conquistare altri tre punti. Speriamo il palazzetto sia pieno per tutta la stagione. Noi intanto continueremo a lavorare rimanendo umili. Possiamo giocarcela con tutti e magari anche sognare qualcosa di più grande. I risultati si vedranno alla fine”.