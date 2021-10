Sandro Abate, Ramon: "Al PalaDelMauro bella atmosfera, daremo il massimo" Le dichiarazioni del centrale difensivo in vista del match contro l'L84

La Sandro Abate, dopo i successi contro l’Olimpus Roma (5-4) e la Todis Lido di Ostia (1-4), si prepara ad affrontare l’L84. La gara, valida per la terza giornata nel campionato di Serie A, è in programma domani, al PalaDelMauro. Start alle 20,30. Il calendario di ottobre procede a ritmi serrati, con gare molto ravvicinate: per i verdeazzurri si tratta della terza gara in soli otto giorni. Ad attenderli, dopo l’L84, ci sarà martedì il Futsal Pescara, venerdì 22 l’Opificio 4.0 CMB Matera, e infine, venerdì 29 il Petrarca Calcio a 5. Per la formazione allenata da mister Angelini si tratta di un vero tour de force, in cui è importante mantenere la concentrazione per allungare il risultato dei risultati positivi ottenuti finora.

Dopo le dichiarazioni di mister Angelini e di Lolo Suazo, parola a Ramon: “Con una squadra costruita in questo modo dobbiamo continuamente confermarci. In questo campionato ogni partita è una battaglia. Prima di venire ad Avellino mi hanno detto che è una città che vive di sport. Il pubblico è caldo e lo abbiamo visto venerdì scorso contro l’Olimpus Roma. Noi daremo il massimo per richiamare i tifosi, è una bella atmosfera per tutti. L’L84 è una neopromossa solo sulla carta, hanno costruito un buon roster. Noi dobbiamo fare il nostro gioco, concentrarci e fare spettacolo”.