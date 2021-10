La Sandro Abate cala il poker: Futsal Pescara travolto 4-1 Terza vittoria stagionale per la formazione di mister Angelini

La Sandro Abate torna a vincere e lo fa contro il Futsal Pescara. I verdeazzurri si riscattano dopo la sconfitta contro l’L84 (2-5) e salgono a quota tre vittorie. La gara, valida per la quarta giornata nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 4-1. Per gli irpini a segno Avellino, Danicic, Lolo Suazo e Ramon. Di Coco Wellington l’unica rete a favore degli uomini di Palusci. All’orizzonte la penultima partita del tour de force di inizio campionato: la Sandro Abate sarà ospite venerdì dell’Opificio 4.0 CMB Matera. Start alle 20,30.

Primo tempo - Avvio di gara che sembrava favorire la compagine abruzzese, che tenta di portarsi in vantaggio con qualche conclusione. Gli ospiti vengono subito fermati da un’attenta Sandro Abate. I verdeazzurri dominano gran parte della prima frazione di gioco e sbloccano la gara dopo 9 minuti e 26 secondi. È Avellino l’autore dell’1-0. Il raddoppio arriva dopo circa 3 minuti. Approfitta Ante Danicic di una ripartenza immediata e porta gli irpini sul doppio vantaggio. La Sandro Abate si scatena e si rende pericolosa in molteplici occasioni. Provvidenziale gli interventi dell’estremo difensore biancoazzurro. Gli ospiti tentano di accorciare le distanze con Misael nel ruolo di portiere di movimento, ma gli irpini non concedono spazi. Squadre a riposo sul 2-0.

Secondo tempo - Nella ripresa il Pescara prova a rientrare in gara senza ottenere risultati concreti. Dopo circa 13 minuti di equilibrio, la Sandro Abate insacca anche la terza rete, questa volta firmata da Lolo Suazo. Mister Palusci a 5 minuti dal triplice fischio si gioca la carta del power-play e trova il gol con Coco Wellington. Tuttavia, la mossa non dà i risultati sperati: i verdeazzurri mettono un’ipoteca sui 3 punti e con Ramon si portano sul risultato definitivo di 4-1.

Il tabellino.

Sandro Abate - Futsal Pescara 4-1

Marcatori: pt 9’26” Avellino, 11’54” Danicic; st 12’47” Lolo Suazo, 16’50” Coco Wellington, 17’46” Ramon.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, Zeloni, Santoro, Ramon, Richar, Pazetti, Danicic, Suazo, Rizzo. All. Angelini.

Futsal Pescara: Mammarella, Coco Wellington, Gui, Andrè, Misael, Fracassi, Villalva, Murilo, Maltauro, Coco Schmitt, Ferraioli, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All. Palusci.

Note: Ammoniti: Coco, Gui, Abate.

Arbitri: Simone Zanfino (Agropoli), Nicola Acquafredda (Molfetta). Crono: Antonio Marino (Agropoli).