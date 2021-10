Sandro Abate, Angelini: "Possiamo toglierci parecchie soddisfazioni" Il commento del tecnico irpino dopo il successo contro il Futsal Pescara

Sandro Abate – Futsal Pescara 4-1, il commento del tecnico Angelini: “I ragazzi oggi sono stati molto bravi, hanno difeso con voglia e attenzione. Se la mia squadra gioca con questa cattiveria, allora ci possiamo togliere parecchie soddisfazioni. In campo non si può essere dolci, non si andrebbe da nessuna parte. Il primo gol? Si va in pressing con dei principi, non a caso. Durante la settimana noi ci lavoriamo. Contro l’L84 la sconfitta ci poteva stare, eravamo stanchi”.