Sandro Abate, Angelini: "Partita tattica, pareggio risultato giusto" Il commento del tecnico irpino al termine del match contro il Matera

Opificio 4-0 CMB Matera – Sandro Abate 1-1, il commento del tecnico Angelini: “È stata una partita a scacchi. Come già detto in conferenza oggi è stato un match tattico. Inoltre non potevamo pretendere di più, i ritmi di questo inizio stagione sono stati inverosimili. In cinque partite portiamo a casa 10 punti, sono contento per come i ragazzi approcciano alle gare. Anche oggi siamo stati brutti e cattivi, quando c’era da ripartire l’hanno fatto, anche se a volte si poteva far meglio. Peccato per il gol regalato al Matera, ma il pareggio mi sembra un giusto risultato”.