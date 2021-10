Del Fes Avellino, Hassan: intervento perfettamente riuscito Domani, con palla a due alle 17, sarà sfida contro la Virtus Kleb Ragusa in trasferta

Coach Rodolfo Robustelli aveva annunciato l'assenza di Norman Hassan nella sfida di Ragusa. La guardia/ala della squadra irpina aveva rimediato la frattura scomposta del pavimento orbitario inferiore nel corso dell'ultima gara casalinga, persa contro il Cus Jonico Basket Taranto. Hassan si è sottoposto all'intevento chirurgico, perfettamente riuscito. L'operazione, eseguita con successo dal dirigente responsabile del reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale policlinico Federico II di Napoli, Luigi Califano, consentirà al giocatore di definire la tabella di marcia per il ritorno sul parquet. Robustelli dovrà fare di necessità virtù nella trasferta in Sicilia con l'assenza del vero terminale offensivo della squadra avellinese. Domani, con palla a due alle 17, sarà sfida contro la Virtus Kleb per la quinta giornata del campionato di Serie B - girone D.

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes