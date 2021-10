Sandro Abate, Angelini: "Errori gravi, il Padova ha meritato la vittoria" La rabbia del tecnico irpino dopo la sconfitta contro la Syn-Bios Petrarca

Sandro Abate – Syn-Bios Petrarca 4-6, il commento del tecnico Angelini: “Se subisci 4 gol da palla inattiva, è giusto che gli altri vincano. Sono errori di attenzione che non posso consentire ai miei giocatori, non posso far finta di niente. Abbiamo sprecato qualche occasione, ma le partite durano due tempi. Sappiamo bene cosa fare in fase difensiva, lo abbiamo sempre fatto, contro il Petrarca no. Ognuno ha marcato come diceva lui, non si sono parlati. Sono errori gravi e una squadra che vuole provare a fare qualcosa di buono non se lo può permettere”.