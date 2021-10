Ragusa - Del Fes 95-71, Robustelli: "I fischi arbitrali ci hanno condizionato" Il coach della squadra irpina: "La nostra poca solidità mentale ha fatto il resto"

"È stata una partita dai due volti". Così coach Rodolfo Robustelli ha commentato il ko della sua Del Fes Avellino a Ragusa. "Sapevamo di giocare con rotazioni corte e senza Norman (Hassan, ndr). - ha spiegato il tecnico della squadra irpina - Nei primi due quarti abbiamo fatto vedere cosa volevamo dal match sia in attacco che in difesa. Al rientro sul parquet, per il secondo tempo, abbiamo subìto il break decisivo, determinato anche dalla direzione arbitrale. I fischi ci hanno condizionato. La zona, che abbiamo scelto per tutelarci, è stata battuta dai loro canestri da 3. La nostra poca solidità mentale ha fatto il resto. Dal -15 abbiamo provato a recuperare, ma un paio di errori superficiali hanno posto fine al tentativo di rientro. Credo che il risultato sia un po' bugiardo. I fischi arbitrali non li gestiamo noi, ma dobbiamo dimostrare altre caratteristiche".