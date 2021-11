Del Fes - Virtus Arechi, ecco la determinazione dell'Osservatorio "Non far avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Salerno"

Sul match Del Fes Avellino - Virtus Arechi Salerno, sul derby campano di Serie B di pallacanestro, in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro e valido per la sesta giornata di campionato, si è espresso l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha sottolineato il carattere di "rivelanti profili di rischio" e rinvia il parere "alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ai fini dell’individuazione di misure di rigore".

Inoltre, ecco il dettaglio per la prevendita - "Contestualmente, si dà mandato al CONI di interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Salerno". Si legge nell'atto ufficiale dell'Osservatorio nel paragrafo relativo al match di basket e alla gara di calcio Melfi - Vultur Rionero.