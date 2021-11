Del Fes Avellino, Giovanni Benedetto è il nuovo coach Esordio nel derby con la Virtus Arechi. Il nuovo coach irpino ha guidato i blaugrana nel 2019

La Del Fes ha ufficializzato l'accordo con Giovanni Benedetto. Il tecnico di Reggio Calabria esordirà sulla panchina della squadra irpina nel derby contro la Virtus Arechi Salerno, che ritrova subito da avversario. Benedetto ha guidato il roster blaugrana nella stagione 2019/2020.

Il comunicato - "L’ASD DelFes è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione con coach Giovanni Benedetto. All’allenatore la società volge il suo in bocca al lupo per l’inizio della nuova avventura. - si legge nella nota della società avellinese - Benedetto, classe ‘65, è originario di Reggio Calabria ed è proprio in terra calabrese ad essere cresciuto cestisticamente collaborando con allenatori del calibro di Carlo Recalcati di cui è stato assistente ai tempi della Panasonic. Il tecnico ha poi maturato la sua esperienza in altre piazze quali Sassari, Potenza e Catanzaro. In serie B ha vissuto straordinarie annate culminate con la vittoria del campionato, tra queste Latina (2009), Trapani (2011), Matera (2013) e Cento (2018)".