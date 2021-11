Sandro Abate, Scarpitti: "Squadra convincente, lavoro su un solco tracciato" L’intervento del commissario tecnico alla vigilia del match contro la Ciampino Aniene

È la vigilia del match tra Sandro Abate e Ciampino Aniene. La gara, valida per l’ottava giornata nel campionato di Serie A di futsal, è in programma domani, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 20,30. I verdeazzurri, reduci dal pareggio contro la Cormar Polistena (2-2), porteranno in campo quanto svolto da mister Scarpitti nella sua prima settimana di lavoro nel club irpino. I ragazzi di coach Ibanes, invece, arrivano al match di domani dopo il successo conquistato nel derby contro la Todis Lido di Ostia, terminato sul risultato finale di 4-3. Il bilancio dei risultati ottenuti da entrambe le compagini risultano, attualmente, in parità con tre vittorie, due sconfitte e due pareggi a testa che valgono gli 11 punti in graduatoria.

A scandire l’attesa per il match contro la squadra romana è il tecnico irpino Fausto Scarpitti: “L’approccio con la società è stato ottimo, me l’aspettavo. Con il gruppo squadra altrettanto, hanno ben chiari i loro obiettivi. Sanno di avere sulle spalle la responsabilità di giocare in un campionato di livello e, quindi, lavorano di conseguenza. Non ho visto cose negative se non il pareggio contro la Cormar Polistena, meritavamo di più ma la prestazione è stata convincente. Da fuori ho sempre visto la Sandro Abate con una certa personalità che permette di saper gestire alcuni momenti difficili e ora che sono all’interno del progetto ne ho la conferma. Stiamo lavorando sulla fase difensiva che è la base, pian piano inseriamo cose nuove anche per la fase di possesso. Il lavoro svolto da mister Angelini è in parte quello che avrei fatto anche io quindi posso dire di trovarmi su un solco tracciato. Il coach voleva una squadra che si imponesse in qualsiasi fase, un gruppo intenso. Ovviamente da parte mia ci sono delle variazioni sui principi di gioco. Domani affronteremo la Cormar Polistena ed è un match impegnativo. Stanno vivendo un buon momento di forma. È uno scontro diretto ma non decisivo, siamo in una fase in cui ci possono essere intoppi. Il nostro obiettivo è vincere”.