Sandro Abate, Scarpitti: "Troppi errori in fase difensiva, c’è da lavorare" Il commento del c.t. irpino dopo la pesante sconfitta contro la Ciampino Aniene

Sandro Abate – Ciampino Aniene Anni Nuovi 1-6, il commento del tecnico irpino Fausto Scarpitti: “Mi dispiace aver esordito in questo modo ad Avellino. Il risultato è troppo largo ma a me questo non interessa. Ciò che importa è la sconfitta ed il modo in cui è arrivata. Siamo in un campionato in cui ogni errore lo paghi e noi ne abbiamo commessi molti. C’è da lavorare. È una sconfitta come quelle passate o quelle che verranno ma io sono ottimista e fiducioso. La squadra si allena bene e usciremo da queste situazioni”.