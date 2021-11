Sandro Abate, pesante ko nel derby contro il Real San Giuseppe: 8-2 Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di mister Scarpitti

Pesante ko per la Sandro Abate nel derby contro il Real San Giuseppe. Gli irpini cadono al PalaCoscioni di Nocera Inferiore sul risultato finale di 8-2. Abate e compagni, reduci dal ko casalingo contro la Ciampino Aniene (1-6), subiscono la quarta sconfitta stagionale. I ragazzi di mister Scarpitti restano a 11 punti in graduatoria scivolando verso la zona playout. Appuntamento a venerdì per il secondo derby consecutivo, questa volta contro il Napoli Futsal. Start alle 20,30 al PalaDelMauro.

Primo tempo – Occasioni da ambo le parti fin dai primi secondi di gioco, intervallati da lunghi giro palla. Grande prestazione dell’estremo difensore irpino Thiago Perez che abbassa più volte la saracinesca. Il match, dopo un lungo equilibrio, si sblocca quando il cronometro segna 11 minuti e 56 secondi: ad avere la meglio è il Real San Giuseppe con Petrov che insacca la rete dell’1-0. Ma il vantaggio a favore dei gialloblù dura poco più di 30 secondi. È Lolo Suazo a pareggiare i conti. Si infuoca il match al PalaCoscioni ed è subito girandola di gol: la Sandro Abate non impara dagli errori e subisce la marcatura di Patias da palla inattiva. Il doppio vantaggio a favore dei padroni di casa non tarda ad arrivare e, dopo circa 3 minuti, è l’ex di turno Crema a portare i suoi sul doppio vantaggio. I ragazzi di mister Scarpitti accorciano subito le distanze con Avellino, ma non c’è più tempo. Squadre a riposo sul 3-2.

Secondo tempo – Il Real San Giuseppe non fa respirare la Sandro Abate e, dopo 1 minuto e 18 dalla ripresa segnano il gol del 4-2. Questa volta è Joselito a dar filo da torcere agli irpini. Minuti di stabilità al PalaCoscioni con svariati miracoli del portiere irpino ma, a partire dal decimo minuto di gioco, è disastro per la Sandro Abate. I verdeazzurri subiscono la quinta rete con Petrov che, poco dopo, firma anche il sesto gol. È tripletta per il serbo. Mister Scarpitti schiera Richar nel ruolo di power play ma non fa nient’altro che permettere di allungare il vantaggio del Real San Giuseppe. A pochi minuti dalla fine arriva anche la doppietta di Salas: è 8-2 a 6 minuti dal triplice fischio. Non c’è più nulla da fare.

Il tabellino.

Real San Giuseppe – Sandro Abate 8-2

Marcatori: pt 11’ 56” Petrov, 12’33” Suazo, 14’31” Patias, 17’01” Crema, 17’59” Avellino; st 1’18” Joselito, 9’38” Petrov, 10’20” Petrov, 13’01” Salas, 14’03” Salas.

Real San Giuseppe: Montefalcone, Ercolessi, Joselito, Duarte, Patias, Imparato, Crema, Petrov, Napolitano, Salas, Rodriguez, Lepre, Bellobuono. All. Tarantino.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, De Luca, Santoro, Ramon, Richar, Pazetti, Danicic, Suazo, Rizzo. All. Scarpitti.

Note: Ammoniti: Patias, Ercolessi, Duarte.

Arbitri: Simone Zanfino (Agropoli), Andrea Saggese (Rovereto). Crono: Giovanni Beneduce (Nola).