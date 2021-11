Sandro Abate, su il sipario sullo store con due ospiti d'eccezione Capitan Abate: "In campo c'è bisogno di cuore, lo dobbiamo ai tifosi"

La Sandro Abate ha inaugurato il nuovo store ufficiale. La società irpina ha tagliato il nastro del punto vendita messo a disposizione per tifosi e appassionati di futsal. I verdeazzurri, alle prese con un campionato turbolento, hanno condiviso con i propri sostenitori momenti di entusiasmo e gratificazione prima di tornare nuovamente a lavoro per il derby contro il Napoli Futsal. Il match, valido per la decima giornata nel campionato di Serie A, è in programma venerdì, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 20,30.

In occasione dell’apertura dello store ufficiale, le dichiarazioni di mister Fausto Scarpitti: “L’apertura dello store è un passo importante per la società. È una vetrina, a tutti gli effetti, per questa bella realtà che vuole far crescere il livello di partecipazione della cittadinanza e dei tifosi. Il nostro sport ha vissuto un periodo brutto a causa del Covid, ora dobbiamo assolutamente metterci a disposizione degli appassionati, soprattutto con i risultati. Spetta a noi trascinarli. Per quanto riguarda la squadra siamo in un momento particolare. I risultati non stanno arrivando e, nella gara contro il Real San Giuseppe, anche la prestazione non è stata all’altezza. Da parte nostra, però, c’è voglia di far bene e dimostrare che non siamo la squadra che si è vista nell’ultima partita. I gol subiti sono frutto di una sbandata generale della squadra, altrimenti non si spiega. La batosta subita nel derby può esser stata la sveglia di cui avevamo bisogno. Contro il Napoli Futsal sarà una gara complicata, loro hanno un livello qualitativo altissimo ma stanno vivendo una stagione al di sotto delle loro aspettative. Era una squadra costruita per vincere il campionato però, come noi e qualche altra squadra, si trova in quel limbo tra playoff e playout”.

Successivamente, parola al vicepresidente Jean Philippe Melillo: “Più che uno store si può dire che l’abbiamo arredato come una casa, che ci auguriamo possa essere quella dei nostri tifosi. Purtroppo, sotto il profilo dei risultati, stiamo vivendo un brutto momento. Credo che i ragazzi si siano ricompattati e che nel derby contro il Napoli Futsal daranno il massimo per conquistare i tre punti. Speriamo di uscire presto da questo tunnel”.

Immancabili le parole del capitano Massimo Abate: “Guardarci dietro e pensare agli inizi è emozionante. Questo è un passo significativo che la società ha raggiunto. Speriamo di ripagare l’affetto dei tifosi anche con le prestazioni in campo. Veniamo da un momento particolare e dobbiamo assolutamente reagire per tornare alla vittoria, per la nostra gente. Ci vuole carattere, c’è bisogno di gente che tenga alla maglia e capisca la nostra storia. La tecnica conta, ma c’è bisogno di mettere il cuore”.

Presenti anche due ospiti d’eccezione. Fabio De Caro, che ha interpretato "Malammore" in Gomorra, ha commentato: “É finalmente un ritorno alla normalità che stavamo aspettando e speriamo possa proseguire. Essere qui all’inaugurazione dello store ufficiale della Sandro Abate è per me un’occasione per avvicinarmi al calcio a 5. Ho fatto il mio in bocca al lupo, chiaramente c’è bisogno del sostegno di tutta Avellino”.

Ha concluso Alessio Gallo, interprete del personaggio di “Michele Solara” in L’amica geniale: “Il mio augurio è che la Sandro Abate possa fare tanto e bene, sperando soprattutto che la situazione in merito al Covid migliori sia per lo sport, sia per lo spettacolo e per tutti gli altri settori. Tifo per tutte le realtà campane che si fanno valere sul territorio nazionale, è sempre bello portare avanti la nostra regione, in ogni categoria”.