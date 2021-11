Avellino-Monopoli, Visentin: "Una gara fondamentale" Il centro della squadra pugliese: "Abbiamo tutte le potenzialità per fare bene"

"È una partita fondamentale". Il centro del Lapietra Monopoli, Vittorio Visentin, è molto diretto nel presentare la sfida di domani, in programma al PalaDelMauro, con la squadra pugliese ospite della Del Fes Avellino. "È importante andare lì e cercare di portare a casa i due punti. Non sarà facile perché Avellino è una buona squadra. - ha spiegato il lungo di Monopoli ai canali ufficiali del club - Il campionato sta confermando le previsioni. C’è un gruppone di squadre che possono vincere o perdere con chiunque. Contro Torrenova avevamo due assenze importanti, ma noi abbiamo sbagliato l’approccio alla partita".

Verso Avellino - "Aver perso tutte quelle partite quasi allo stesso modo è relativo. Perdere fa sempre male e non aiuta, a prescindere da come lo si fa. - ha aggiunto Visentin - Dobbiamo lavorare ed uscire da questa situazione prima possibile: sembrava che con Pozzuoli ne fossimo usciti, con Torrenova ci siamo nuovamente caduti. E non parlo della sconfitta ma dell’approccio al match. Abbiamo tutte le potenzialità per fare bene, ma ora dalle parole è necessario passare ai fatti".