Sandro Abate, Scarpitti: "Grande dimostrazione di squadra, possiamo fare tanto" Le parole del tecnico irpino dopo la sconfitta contro il Napoli Futsal

Sandro Abate – Napoli Futsal 2-4, il commento di Scarpitti: “Stiamo attraversando un momento di difficoltà con anche un po’ di sfortuna. Ieri Thiago Perez non ha giocato a causa di uno stiramento e mi sento di fare i complimenti sia a Jhons, sia a Rizzo. La squadra oggi ha dimostrato di essere viva e di poter dire la sua, purtroppo, però, ci puniscono i pochi errori che commettiamo. Eravamo a conoscenza della qualità del Napoli Futsal, hanno avuto varie occasioni e anche la capacità di mettere la sfera in rete, magari hanno avuto anche un pizzico di fortuna rispetto a noi. Abbiamo perso lucidità sotto porta, Ganho ha effettuato una grande prestazione. Mi dispiace per il pubblico che è corso a vedere il derby e che comunque ci ha applaudito. Dispiace anche per i ragazzi, hanno lavorato tanto. La società sin dall’inizio ha espresso fiducia nei miei confronti e stiamo lavorando per questo mercato di riparazione. Certamente le nostre scelte saranno prese con l’idea di far arrivare risultati. Siamo vivi anche sotto questo punto di vista. Noi crediamo alle Final Eight, restiamo umili e con i piedi per terra. Ci proveremo fino alla fine”.