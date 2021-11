Sandro Abate in crisi, Napoli cala il poker al PalaDelMauro: 2-4 Terza sconfitta consecutiva per i verdeazzurri che restano ai margini della zona playout

Dopo il ko contro il Real San Giuseppe, la Sandro Abate cade anche nel derby contro il Napoli Futsal. I partenopei si impongono al PalaDelMauro sul risultato di 2-4 e condannano gli irpini alla terza sconfitta consecutiva. Per i ragazzi di mister Basile a segno Foglia, Fortino, Arillo e Hozjan; doppietta di Dalcin per i verdeazzurri. Momento complicato per Abate e compagni che restano a 11 punti in classifica, ai margini della zona playout. Prossimo appuntamento venerdì contro l’Italservice Pesaro, al PalaNinoPizza, con fischio d’inizio alle 20.

Primo tempo – Inizio in salita per i padroni di casa. La Sandro Abate, dopo quattro minuti dal fischio d’inizio, subisce la rete dello 0-1: è Foglia a non lasciar scampo all’esordiente Jhons. I verdeazzurri vanno subito alla ricerca del pari e lo sfiorano su palla inattiva con un tiro al volo di Avellino, che, però, trova i guanti del portiere partenopeo Ganho. Gli irpini, poco dopo, riescono a pareggiare i conti con Dalcin. Il parziale di 1-1 dura appena due minuti: per il Napoli Futsal, questa volta, è Fortino a portare nuovamente in vantaggio i suoi. Ma la Sandro Abate insegue e la risposta è immediata. È doppietta dell’universale Dalcin, che, con un’azione personale, riesce a sorprendere l’estremo difensore degli ospiti. Il derby è scoppiettante e il Napoli Futsal non demorde. I partenopei, a quattro minuti dall’intervallo, tornano a bucare la Sandro Abate con una rete di Arillo. Tegola tra i pali per i padroni di casa: il portiere Jhons è costretto al cambio a causa di un infortunio. Al suo posto Rizzo. Squadre a riposo sul 2-3.

Secondo tempo – La Sandro Abate scende in campo con il giusto piglio e si avvicina più volte alla rete del pari. I padroni di casa, nonostante il prevalente possesso, non riescono a concretizzare e subiscono anche la rete che vale il doppio vantaggio ai partenopei. In un’azione da palla inattiva è Hozjan il marcatore della quarta rete azzurra. È 2-4 dopo nove minuti dalla ripresa. Mister Scarpitti tenta di rientrare in partita e schiera Ugherani nel ruolo di portiere di movimento. La Sandro Abate spreca ma non riesce ad evitare la terza sconfitta consecutiva. Termina 2-4 al PalaDelMauro.

Il tabellino.

Sandro Abate – Napoli Futsal 2-4

Marcatori: pt 4’ Foglia, 10’ Dalcin, 12’ Fortino, 13’20” Dalcin, 16’ Arillo; st 9’ Hozjan.

Sandro Abate: Guennounna, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, De Luca, Richar, Bizjak, Pazetti, Danicic, Suazo, Rizzo, Thiago Perez. All. Scarpitti.

Napoli Futsal: Ganho, Bruno Coelho, Arillo, Fortino, Foglia, Pagliaro, Perugino, Hozjan, De Simone, Amirante, Turmena, Fernandinho, Capiretti, Molitierno. All. Basile.

Note: Ammoniti: Bizjak, Arillo, Bruno Coelho, Avellino, Fernandinho, Pazetti, Fortino, Richar, Hozjan.

Arbitri: Chiara Perona (Biella), Alessandro Ribaudo (Roma2). Crono: Fabrizio Andolfo (Ercolano).