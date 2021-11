Napoli Futsal, Basile: "Meritiamo di essere nelle parti alte della classifica" Le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo la vittoria contro gli irpini

Sandro Abate – Napoli Futsal 2-4, il commento di Basile: “Sapevamo la difficoltà di questo match, la Sandro Abate veniva da risultati negativi e infatti ci hanno messo cuore e anima. Faccio i miei complimenti. Noi abbiamo condotto bene la gara, tranne nella seconda parte del primo tempo in cui abbiamo preso qualche contropiede. Ora c’è bisogno di continuità, con questa vittoria abbiamo sistemato la classifica. Dobbiamo continuare così perché questa squadra merita di essere nelle parti alte della classifica. Mercato di riparazione? Per noi è fastidioso, io penso ai giocatori che ho e li alleno al meglio. C’è bisogno di serenità. Certamente la società è molto attenta e farà di tutto per migliore la squadra”.