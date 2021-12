Del Fes Avellino, testa al derby. IVPC nuovo sponsor Partner nel cammino della nuova squadra irpina. Domenica la sfida contro i flegrei

La Del Fes Avellino è al lavoro per la sfida casalinga con la Virtus Bava Pozzuoli. Domenica (palla a due alle 18), al PalaDelMauro, la squadra irpina ospiterà i flegrei, allenati dall'ex Scandone, Valerio Spinelli, per la seconda gara consecutiva tra le mura amiche dopo il successo ottenuto contro il Lapietra Monopoli. La Del Fes ha chiuso la striscia negativa battendo i pugliesi con il finale di 70-54 per la prima vittoria di coach Giovanni Benedetto sulla panchina del team avellinese.

Nel frattempo, il club ha annunciato una nuova partnership: "Altra importante realtà irpina crede in noi. IVPC - Italian Vento Power Corporation - società leader nel settore delle energie rinnovabili". Ecco l'annuncio del sodalizio presieduto da Gennaro Canonico, che ha lanciato l'iniziativa dei biglietti al costo di 5 euro per il prossimo match in programma. La Del Fes punta ad aumentare il numero di spettatori dopo la vittoria scacciacrisi firmata nello scorso weekend del campionato di Serie B (girone D).

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes