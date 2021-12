Sandro Abate, Scarpitti: "Grande prestazione nonostante il risultato" Il commento del c.t. verdeazzurro dopo il ko contro il Pesaro

Italservice Pesaro – Sandro Abate 3-1, il commento del tecnico irpino Fausto Scarpitti: “È stata una partita combattuta, per me alla pari con i campioni d’Italia che hanno indubbiamente dimostrato il loro valore. Sono soddisfatto, abbiamo svolto un primo tempo eccezionale, di grande sacrificio. Nel secondo tempo Borruto ha fatto la differenza e quel 2-0 ci è pesato per il resto del match. Abbiamo comunque reagito a livello caratteriale e soprattutto siamo stati compatti. Nel finale i ragazzi hanno messo in campo una grande prestazione, con il portiere di movimento abbiamo sfiorato il pareggio. Dispiace per il risultato, ma usciamo con molte certezze”.