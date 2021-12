Del Fes, Benedetto: "Arrabbiato per tutto. Atteggiamento poco produttivo" "Avevamo iniziato a tracciare una via, che era anche abbastanza buona. Oggi l'abbiamo persa"

"Sono arrabbiato per tutto, non solo per le 20 palle perse, ma anche per il poco ritmo, perché abbiamo sofferto la pressione e l'aggressività dei nostri avversari". Ecco il commento di coach Giovanni Benedetto dopo il ko della sua Del Fes Avellino contro la Virtus Bava Pozzuoli: "È andato bene poco, niente, quasi nulla. - ha spiegato il tecnico della squadra avellinese - Se dobbiamo trovare giustificazioni possiamo essere i campioni del mondo a trovare qualcosa per eventualmente tirarci fuori dalla situazione. Avevamo due giocatori infortunati, ma non mi appartiene questo tipo di giustificazione, come idea non solo nel basket, ma nella vita. È stata una partita al di sotto delle nostre possibilità. Avevamo fatto dei grandi passi in avanti: molto bene con Monopoli, ma abbiamo fatto due passi indietro con Pozzuoli. Abbiamo solo il tempo di guardarci bene in faccia, di capire quali sono le nostre problematiche e cercare di ritornare a percorrere una strada che avevamo iniziato a tracciare e che era anche abbastanza buona. Oggi l'abbiamo persa".

Mercoledì sarà turno infrasettimanale a Molfetta: "Non riusciamo a far canestro in questo momento. Abbiamo grandi difficoltà, riusciamo a contenere in difesa, ma abbiamo necessità di trovare il canestro. - ha aggiunto Benedetto - Le partite si vincono anche in attacco. Difendiamo decisamente meglio, ma dobbiamo essere più fluidi, più bravi a riconoscere le situazioni. Siamo stati troppo frettolosi, abbiamo pensato di poter risolvere individualmente la gara e questo è un grande errore. Dobbiamo resettare per guardare alla prossima partita. C'è sempre la possibilità di riprendersi. Andiamo avanti, dobbiamo modificare un atteggiamento che è stato poco produttivo. Abbiamo perso agli avversari di gestire i ritmi. In casa dobbiamo essere noi a gestire gioco e ritmo".