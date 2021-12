Sandro Abate, primo rinforzo dal mercato dicembrino: ecco Alex Il pivot spagnolo: “Progetto interessante, sono qui per fare bene”

La Sandro Abate piazza il primo colpo nel mercato di riparazione. La società irpina, dopo i trasferimenti di Ramon e Lolo Suazo, ha ufficializzato l’arrivo del pivot Alejandro Balsalobre Yepes, detto “Alex”. Lo spagnolo, nella sua carriera, ha indossato la maglia del Ciudad Murcia prima del passaggio a El Pozo Club, con cui ha conquistato una Liga, 4 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe del Rey e 4 Coppe del Presidente. Nel 2012 è stato premiato come giocatore rivelazione del campionato spagnolo, mentre, nel 2013 è stato eletto “miglior pivot” della stagione. Nel suo palmares, con la Spagna, anche un campionato europeo nel 2016 e un argento, invece, nei campionati europei disputati in Slovenia nel 2018. Il classe ’89 arriva dal Napoli Futsal, dove ha iniziato la stagione attualmente in corso, firmando una rete in nove presenze. Nella stagione 2020/21, invece, ha indossato la maglia del Real San Giuseppe segnando nove gol in sedici gare disputate.

Le dichiarazioni del neo-pivot irpino: “Ringrazio la società e capitan Abate per l’accoglienza, sono contento di essere qui. Spero di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi già a partire da mercoledì con la gara contro la Vitulano Drugstore Manfredonia. La squadra è ben strutturata, i giocatori e il mister sono molto buoni, anche la società è tranquilla. Possiamo fare cose importanti, passo dopo passo. Ho molta esperienza alle spalle, voglio aiutare segnando gol e servendo assist. Sono felice di essere qui, mi trovo bene fisicamente e mentalmente. Potevo andare a giocare in qualsiasi parte del mondo, ma ho deciso di venire qui perché ho ritenuto molto interessante il progetto. Il campionato italiano è equilibrato e in crescita, ma sicuramente si può ancora migliorare”.