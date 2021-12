Formia - Del Fes Avellino, cambiano data e orario del match La squadra irpina sarà ospite dell'unica squadra da sole sconfitte in Serie B

Ripresa della preparazione per la Del Fes Avellino. La squadra irpina riparte dal successo ottenuto contro il Forio, prezioso nella gestione degli ultimi atti dell'anno solare 2021, che il roster di coach Giovanni Benedetto vuole chiudere con una vittoria. La gara contro il Meta Formia è stata riprogrammata. Giovedì con palla a due alle 21: ecco il nuovo giorno e il nuovo orario per la partita con cui la Del Fes chiuderà il ciclo 2021, nato in estate con l'obiettivo della ripartenza del basket avellinese dopo il fallimento della Scandone. Alessandro Marra e compagni affronteranno l'unica squadra da sole sconfitte nel girone D di Serie B, l'unica senza una vittoria in tutti e quattro i raggruppamenti della terza serie nazionale e che proverà a sbloccarsi anche grazie al mercato.

Serie B - Girone D

Tredicesima Giornata

Cassino-Salerno

Ruvo-Ragusa

Forio-Agrigento

Reggio Calabria-Monopoli

Torrenova-Pozzuoli

Bisceglie-Sant'Antimo

Molfetta-Taranto

Formia-Avellino

Classifica: Agrigento, Bisceglie 20; Salerno, Ragusa, Torrenova 16; Sant'Antimo, Ruvo di Puglia 14; Taranto, Pozzuoli 12; Molfetta, Forio 10; Reggio Calabria, Cassino, Monopoli 8; Avellino 6; Formia 0.