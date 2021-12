Del Fes, Benedetto: "Mai al completo, ma dobbiamo chiudere al meglio" Il coach: "Affronteremo Formia, che non avrà nulla da perdere e occorrerà concentrazione"

"Sarà come tutte le partite che affronteremo da qui alla fine. Chiudere il 2021 con una vittoria sarebbe meraviglioso per trascorrere il Natale in modo più tranquillo". Così Giovanni Benedetto ha presentato l'ultima sfida dell'anno solare della Del Fes Avellino: "È sempre una gara in trasferta, non sarà facile perché gare semplici nella mia vita non le ho mai giocate. - ha spiegato il coach della squadra irpina - Diventa fondamentale giocarla bene, vincerla perché darebbe ossigeno alla nostra classifica e ci farebbe guardare il 2022 con più serenità e tranquillità. Abbiamo recuperato Hassan e si è fatto male Marra. Non ho mai avuto la squadra al completo e questo è un problema molto serio. Dobbiamo cercare di fare i fatti. Affronteremo Formia, che non avrà nulla da perdere e occorrerà concentrazione al di là dei problemi. Mi accontenterei di avere salute e di avere tranquillità e lo auguro ai nostri tifosi e ai nostri dirigenti, ai miei giocatori".