La Del Fes Avellino non sbaglia con Formia: vittoria a Fondi (50-69) La squadra irpina raggiunge la Virtus Cassino e il Lapietra Monopoli a quota 8 in classifica

La Del Fes Avellino vince a Fondi contro il Meta Formia nel match valido per la tredicesima giornata del girone D di Serie B. Finale di 50-69 per la vittoria della squadra irpina sul fanalino di coda mai vincente nel raggruppamento. Il top-scorer della Del Fes è Alessandro Marra, autore di 17 punti, ma nell'ultima serata di basket giocato del 2021 spicca la prova di Marco Venga, decisivo con 10 punti nell'ultimo quarto vinto dagli avellinesi con il 6-24 di parziale. La Del Fes raggiunge la Virtus Cassino e il Lapietra Monopoli a quota 8 in classifica per il penultimo posto condiviso.

Serie B - Girone D

Tredicesima Giornata

Meta Formia - Del.Fes Avellino 50-69

Parziali: 10-19, 23-9, 11-17, 6-24

Formia: Mazic 12 (1/1, 3/5), Valente 12 (4/6, 1/1), Di Dio 7 (2/10, 1/2), Scianaro 7 (1/4, 1/3), Farina 6 (1/3, 1/6), Schivo 4 (2/4, 0/0), Lurini 2 (0/5, 0/3), Agbortabi (0/3, 0/1), Tartaglione, Prete, Dosic.

Avellino: Marra 17 (6/7, 1/8), Basile 15 (1/4, 3/6), Hassan 12 (3/5, 2/6), Venga 10 (5/6, 0/1), Spizzichini 6 (3/6, 0/0), D'Andrea 5 (2/4, 0/0), Agbogan 4 (1/3, 0/3), Mavric, Ense, Cepic.

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes