Sandro Abate, il derby contro la Feldi Eboli chiude il 2021 La penultima di andata per gli irpini sarà trasmessa su Sky

Mandata in archivio la sosta Nazionali, è tempo di scendere in campo per la quattordicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal. La Sandro Abate chiuderà il suo 2021 con il derby contro la Feldi Eboli, in programma domani, al PalaSele, per la prima volta sotto i riflettori di Sky. Fischio d’inizio alle 21. La formazione di mister Scarpitti dovrà dare continuità alle due vittorie consecutive conquistate, prima contro la Vitulano Drugstore Manfredonia (6-2), dopo contro la Meta Catania (2-4), per consolidare il buon periodo di forma e potersi avvicinare sempre più all’obiettivo Final Eight. Sponda rossoblù, i ragazzi del c.t. Samperi, giunto alla guida della squadra al posto di Serginho a partire da fine novembre, tornano al successo dopo otto giornate e lo fanno contro la Todis Lido di Ostia (2-0): le volpi, dalla quarta giornata di campionato, hanno messo in cascina solo 4 punti, frutto di altrettanti pareggi. Sguardo alla classifica, le due compagini campane sono ad un gradino di distanza, con gli irpini che vantano solo un punto in più a fronte dei 16 della Feldi Eboli. Per la Sandro Abate si tratta già del terzo derby nel corso della regular season: i verdeazzurri, contro il Real San Giuseppe e il Napoli Futsal, sono andati ko rispettivamente sul risultato finale di 8-2 e 2-4.