Del Fes Avellino, un positivo al covid nel gruppo-squadra Nota ufficiale del club irpino: un caso riscontrato tra i tesserati della società

Il ciclo di tamponi effettuato dalla Del Fes Avellino, al ritorno in palestra per gli allenamenti dopo le ore di pausa natalizia, presenta la positività di un tesserato al covid. "L'ASD DelFes comunica che a seguito dei controlli periodici anti-covid 19 a cui il gruppo squadra, lo staff tecnico ed i dirigenti si sono sottoposti prima della ripresa dell’attività agonistica nel corso della giornata di ieri, un componente del gruppo è risultato positivo. - rende noto il club del presidente, Gennaro Canonico - Il tesserato è al momento asintomatico e osserverà un periodo di isolamento presso il proprio domicilio". La Del Fes è reduce dalla vittoria ottenuta a Fondi contro il Meta Formia ed è attesa dalla gara casalinga contro la Fidelia Torrenova, in programma domenica 9 al PalaDelMauro e valida per la tredicesima giornata del girone D di Serie B.