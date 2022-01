Del Fes, ecco Caridà: il play/guardia è un nuovo cestista degli irpini Il dg Rotondi: "La società ha ritenuto opportuno allungare il roster"

Matteo Caridà è un nuovo giocatore della Del Fes Avellino. La società irpina ha ufficializzato l'accordo con il play/guardia capitolino, classe '95, che ha iniziato la stagione in Serie C Gold con Pescara. "La società in previsione del perdurare dell’emergenza pandemica ha ritenuto opportuno allungare il roster. - ha affermato il direttore generale della Del Fes, Paolo Rotondi - Caridà è un giocatore che ritorna utile per alzare l’intensità degli allenamenti ed avere in caso di defezioni una pedina in più".

La scheda - "Giocatore dotato di buone caratteristiche individuali e tecniche è specialista nel tiro dalla lunga distanza.

Il cestista si aggregherà alla rosa della prima squadra allenata da coach Giovanni Benedetto. Ha già avuto esperienze nel campionato di serie B vestendo le maglie di Porto Sant’Elpidio nella stagione 2015/2016. Nel 2019 la chiamata di Valmontone, terminando il campionato con 24 gare all’attivo e 10.8 punti di media. Il suo high sono i 26 punti conto la Scandone Avellino. Lo scorso anno è stato protagonista in maglia Fortitudo Roma, formazione con cui ha vinto il campionato di C Gold".