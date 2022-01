Del Fes Avellino, Benedetto: "Fase non semplice, ma c'è lo spirito giusto" Il coach: "Caridà garantirà apporto in allenamento e nelle gare"

Con Matteo Caridà, ma senza Alessandro Marra. La Del Fes Avellino si avvicina così alla trasferta di Ruvo di Puglia, alla sfida con la Talos. "Caridà ci darà una mano in allenamento e nelle partite. La verità è che l'infortunio di Marra, che non è il primo che gli capita in una serie che ha subito, costringe spesso il giocatore allo stop in settimana. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Giovanni Benedetto - Per ora abbiamo solo sfiorato il rischio covid e ci auguriamo di non avere problematiche di questo genere, che comunque costringe un nostro giocatore a stare in quarantena. Questo c'ha ridotto le nostre possibilità di allenarci, ma anche di giocare con il numero normale di rotazioni. Il ragazzo verrà qui per darci una mano sotto tutti i punti di vista. Continuiamo a guardare a ciò che succede intorno a noi. Abbiamo la necessità di lavorare per cercare di migliorare, se possibile ancora di più, la qualità di questo gruppo. Abbiamo attraversato una serie di problematiche come il rinvio della gara per arrivare al match con Ruvo, una delle squadre più forti del girone e che ha uno degli allenatori più importanti della categoria, arriveremo in una condizione non ottimale per l'intensità degli allenamenti. Abbiamo però grande voglia di tornare in campo. Lo spirito è quello giusto".