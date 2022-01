Basket, Del Fes ko a Ruvo: avellinesi battuti 81-63 Non bastano i 20 punti di Hassan e i 14 di Spizzichini. Esordio per Hajrovic e Caridà

La Del Fes Avellino va ko a Ruvo di Puglia. La Tecnoswitch supera con decisione la squadra irpina con il finale di 81-63 nella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B (girone D). La Del Fes si ritrova sotto in doppia cifra al 20', prova il rilancio nella terza frazione, ma subisce il 24-15 dell'ultimo quarto che offre la tranquillità ai padroni di casa per la vittoria contro il roster avellinese. Alla Del Fes non bastano i 20 punti di Norman Hassan e i 14 di Stefano Spizzichini. Esordio da 6 punti per Tarik Hajrovic, da 5 per Matteo Caridà.

Serie B - Girone D

Quindicesima Giornata

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Del.Fes Avellino 81-63

Parziali: 17-12, 25-16, 15-20, 24-15

Ruvo di Puglia: Cassar 17 (4/7, 2/3), Ciribeni 16 (3/5, 2/3), Bartolozzi 12 (4/6, 1/1), Mastroianni 11 (0/0, 3/6), Cantagalli 11 (0/2, 3/4), Markovic 7 (0/1, 2/3), Hidalgo 6 (3/6, 0/1), Merletto 1 (0/0, 0/5), Monina (0/1, 0/0), Sbaragli, Di Terlizzi.

Avellino: Hassan 20 (5/9, 3/11), Spizzichini 14 (6/12, 0/1), D'Andrea 12 (6/7, 0/0), Hajrovic 6 (3/5, 0/0), Caridà 5 (1/5, 1/1), Basile 3 (0/4, 0/4), Agbogan 3 (0/1, 1/4), Mavric, Ense, Venga.