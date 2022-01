Del Fes, Formato: "È il momento di buttare il cuore oltre l'ostacolo" Domenica la sfida contro la Viola Reggio Calabria per la squadra avellinese

"Finalmente torniamo in casa dopo l'ultima con Ischia. Reggio Calabria ha 12 punti, ma la considero una diretta concorrente". La prossima gara della Del Fes Avellino, la sfida contro la Viola in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro, è stata presentata dall'assistant coach, Salvatore Formato: "Sarà importante riuscire a vincere, sarebbe l'ideale per ribaltare anche gli 8 punti che abbiamo rimediato di passivo all'andata. - ha spiegato il vice di coach Giovanni Benedetto - È una partita da non sottovalutare e non vogliamo sottovalutarla, una gara da affrontare al massimo tenendo conto che loro in settimana hanno operato anche un movimento di mercato lasciando andare via Klacar in A2 e aggiungendo un altro 4 perimetrale come Kekovic. Servirà una partita di attenzione difensiva su Balic, su Ingrosso, su Duranti e nel tagliafuori su Fall, che è il miglior rimbalzista del girone. Dall'altra parte occorrerà ancora più concretezza in attacco, dove abbiamo prodotto tanto, ma non siamo riusciti a concretizzare tutto il lavoro offensivo".

Defezioni - "Luka è rientrato nel gruppo squadra. Ci sta dando una mano negli allenamenti. Siamo tornati in 10. Al di là delle assenze e di tutti i problemi, credo che sia arrivato il momento di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di portare a casa i due punti contro Reggio".